Tallinna keskturul pakutav lambaliha näeb igati isuäratav välja. Kas tegemist on Hiiumaalt pärit lihaga, pole teada. Foto on illustratiivne. Foto: TERJE LEPP

Hiiumaine päritolu on lambalihale kujunenud omamoodi kvaliteedimärgiks, millega liha müüa.

Käina vallas Orjaku külas lambaid kasvatav Ain Koor rääkis Hiiu Lehele juhtumist, kuidas ta Tartus maamessil kohtas müüjat, kes valjuhäälselt kuulutas, et müüb Hiiumaa lambakintsu.

“Kui küsisin, millises talus need lambad kasvasid, hakkas mees keerutama. Kuna ma teda rahule ei jätnud, siis kohmas lõpuks, et tema ka päris täpselt ei tea, et tema müüb, peremees on parajasti mujal. Oli üsna selge, et Hiiumaaga on sellel lihal vähe pistmist,” rääkis Koor.

OÜ Hiiumaa Lihatööstus tegevjuht Tarvo Nõmm ütles Hiiu Lehele, et lambaid toodi Vaemla tootearenduskeskuse tapamajja eelmisel aastal ligikaudu tuhat, rümbakaaluga kokku u 16 tonni.

Seega peaks ehtsat hiiumaist lambaliha piisavalt jaguma. Hiiumaa toitlustusettevõtetega on Nõmme kinnitusel koostöö väga hea suviti.

