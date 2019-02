Hiiumaa mahetootja peab juba mitu aastat riigiametitega kohtuvaidlusi

Heli Raamets heli.raamets@maaleht.ee RUS

Tõnu ja Sirje Kaptein oma loomadega Hiiumaa karjamaal. SVEN ARBET

“Kui ametnikud on eksinud ja määrus ei ütle, et peaksime toetusest ilma jääma, miks me peame seda aktsepteerima?” küsib riigiga kohut käiv Hiiumaa mahetootja Sirje Kaptein vahetult pärast viimast, Tartus toimunud kohtuistungit.