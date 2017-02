AS HKScan Estonia renoveeris 2,2 miljoni eurose investeeringuga Talleggi Rannamõisa broilerifarmi. Kahekümnest hoonest koosnevat farmikompleksi renoveeriti kaks aastat, aastas kasvab seal ligi 3 miljonit tibu.

„Uutes Talleggi Rannamõisa broilerifarmi linnukasvatusruumides on kvaliteetsem õhk, parem valgustus, uued söötmis- ja jootmissüsteemid. Lisaks võtsime farmis kasutusele uue tehnoloogia, mille abil on võimalik arvuti vahendusel reaalajas jälgida ja kontrollida lindlate sisekliima näitajaid ning vajadusel kiiresti korrigeerida kui midagi on paigast ära. Uus tehnoloogia võimaldab operatiivselt jälgida ja analüüsida farmikompleksi sööda- ja küttekulusid, mis omakorda tagab majanduslikult efektiivsema tootmisprotsessi,“ selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

„Pidades silmas Euroopas levivat ning nüüd ka Põhjamaadesse jõudnud linnugrippi, parandasime ka oluliselt farmi bioohutusmeetmeid ning paigaldasime muuhulgas uue desovanni, kust farmi sisenev ning sealt väljuv transport peab alati läbi sõitma. Lisaks paigaldasime kõigile lindlatele bioohutustaseme tõstmiseks ning soojustamiseks killustikust vundamendi,“ lisas Mere.

Talleggi linnukasvatussüsteemi kuulub haudejaam ja 11 farmi – noorsugulinnufarm, neli sugulinnufarmi ja kuus broilerifarmi. Tõulinnud ehk sugunoorlinnud kasvatatakse üles Saha noorsugulinnufarmis. 23-nädalased munemisküpsed kanad siirduvad nelja sugulinnufarmi, mis paiknevad üle Eesti. Sugulinnufarmides munetud munad jõuavad Loole, kus asub Talleggi haudejaam ning kus kooruvad munast tibud. Loo haudejaamast liiguvad tibud edasi Talleggi kuude broilerifarmi, mis asuvad valdavalt Tallinna lähiümbruses.