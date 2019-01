Et toidukontsernis HKScan on midagi valesti, sai selgeks juba 2016. aasta sügisel, kui 31. oktoobril vahetati välja juhatuse esimees ning seejärel usalduse kaotamise tõttu Eesti ja Baltimaade üksuste juhid. Uueks juhatuse esimeheks kinnitati toona Jari Latvanen. Seda tööd jätkus talle vaid kaheks aastaks ja mullu novembris läks temagi. Majandustulemusi inimeste ringitõstmine tõstnud pole, need on pigem kukkunud.