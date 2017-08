Homme on kuninga maadel pidulik rukkilõikus

15. augustil kell 12 kutsuvad Eesti Rukki Selts ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kõiki leiva austajaid rukkimaarjapäeva pidulikule rukkilõikusele Lääne-Virumaale Simunasse.

Teatavasti algatas Eesti Rukki Selts mullu Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale pühendatud ülemaalise liikumise „Sada rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile!“

Kuna mullu külvasid põllumehed selle kampaania raames 134 rukkipõldu, tuleb nüüd see rukis ka ära koristada. Simunas rukkikuningas Hans Kruusamägi maadel tehakse sellega pidulikult algust.

Kogunetakse Simuna Rahvamaja ees ja sellele järgneb pidulik rongkäik Eesti ühele suuremale rukkipõllule, kus sõna võtavad president Arnold Rüütel, rukkikuningas Hans Kruusamägi, põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus jt.

Seejärel tutvustatakse ja proovitakse ka ise põllumajandusmuuseumi teaduri Ellen Pärna juhendamisel teha ajaloolisi rukkilõikustöid. Nii on igaühel on võimalus lüüa kaasa rukkivihkude sidumisel. Rukkihakkide salus austatakse ka ´Sangaste´ rukki kasvatajaid, on laulu ja tantsu. Lisaks tutvustatakse ka nüüdisaegset viljakoristutehnikat.