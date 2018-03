HOMSES MAALEHES | Austria ärimehed ostavad taas Eestis piimafarme kokku

Austria investorite haldusfirma OÜ Vaklak ostis hiljuti Eesti ühe parima piimakarjaga Torma POÜ, Vaklaki portfellis on nüüd üheksa Eestimaa piimafarmi.

“Miski siin maailmas pole igavene ja nii sai läbi ka minu aeg ettevõtte juhi ja osanikuna,” teatas Ahto Vili, kes Torma POÜ välismaalastele maha müüs.

Ahto Vili juhtimisel on Torma POÜ tõusnud Eesti piimandus-eliiti kõrge piimatoodangu ja tugeva geneetilise baasiga karjaga, kus lüpsavad rekordlehmad. Mehe enda hinnangul on Torma POÜ nüüd heades kätes.

“Kartus väliskapitali ees on pseudohirm. Vaklaki omanik Wolfgang Leitner on maa kokkuostmise kõrval päris palju ka Eesti põllumajandusse investeerinud – see näitab, et ta on tõsine tegija,” lisas Vili ning sõnas, et pigem võiks küsida, miks ostjad ei olnud eestlased.

"Raha selleks jaguks ka siin, pigem on asi mõtlemises kinni,” kinnitas endine põllumajandusjuht.

Mida Austria ärimehed kokkuostetud piimafarmides teha plaanivad ja kas nad mõtlevad ka oma piimatööstuse rajamisele, sellest loe homsest Maalehest.