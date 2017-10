„Vagude vahel polegi olukord väga hull, vesi imbub ära, aga põlluotsad lähevad käest ära, kui masinaga sealt korra ümber pöörad, siis teist korda traktor samu jälgi pidi sõita ei saa, vajub sisse,“ selgitab Tartumaa kartulikasvataja Priit Einola Einola talust. Kartulit saab võtta ainult nii palju, kui masinatega ligi pääseb, pehmemad kohad jäävadki tervena maha.

Priit Einola kasvatab tänavu kartulit 44 hektaril, üle 10 ha on tal veel koristamata. Siin talus on võetud kartuleid ka läbi vihma, hoidlas on ka poriseid kartuleid, need kuivavad ventilatsioonisüsteemide all.

TÜ Eestimaa Kartul ühendab 13 Lõuna-Eesti kasvatajat, juhatuse esimehe Priit Einola sõnul on neil enam vähem pool saagist üles võetud, mõnel on jäänud veel kolmandik võtta. Mõni mees on sõitnud ka oma kombaini nii kõveraks, et põldu minek seisab varuosade taga.