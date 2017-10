“Ehitaja on päris mures, sest vihmad on seganud vundamendi valamist ja nad on seepärast graafikust nädala jagu maha jäänud,” räägib Järvamaal tegutseva Paistevälja OÜ tegevjuht Meelis Mändla robotlauda teise järgu ehitusest, mida paneb tema ettevõttes püsti Nordecon Betoon OÜ.

Ehitajaga on kokku lepitud, et kui juhtub külm peale tulema ja valamistöid teha enam ei saagi, siis jäägu see pigem kevade peale, peaasi et tulemus korralik oleks, sest lüpsikari kannatab elada ka vanas laudas.

Ent Mändla mõistab ka ehitajaid, kes tahaks sügisel võimalikult palju ära teha, sest konserveerimine ja hiljem uuesti jätkamine teeb neile asja kallimaks.