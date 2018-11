Ideaalis on kõik väga lihtne: loom haigestub, talt võetakse vereproov või piimaproov ning saadetakse see laborisse. Laboris selgitatakse välja, mis bakteriga tegu on. Kui see selge, katsetatakse selle peal tervet hulka antibiootikume. Milline hävitab bakteri kõige kiiremini ja paremini, sellega soovitatakse alustada ravi.

Päriselus on asi märksa keerulisem.