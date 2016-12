Maaleht.ee uuris Riigikogu maaelukomisjoni liikmetelt maaeluaasta tähtsündmuste ja läbikukkumiste kohta. Igor Gräzin arvas nii:

Milline oli teie arvates 2016. aastal Eesti maaelu tähtsündmus? Miks?

Maaeluministri ümber toimunu. Mitte pelgalt sellepärast, et see oli lihtsalt väga lõbus, aga ka sellepärast, et Martin Repinski võttis ametisse ja laskis kohe lahti üks ja seesama peaminister. Kusjuures omaenese erakonnast.

Karm järeldus on see: Keskerakond ei võta maaelu korraldamist tõsiselt. Mis tähendab, et ei maainimestel ega poliitikutel pole loota mitte kellelegi peale iseeneste ja nende, kes maaelu poliitikat olid seni ajanud - mitmetest erakondadest. See on üldjoontes teada olnud, aga sai nüüd veelkordse kinnituse.

Milline sündmus/juhtum/olukord oleks võinud olemata olla? Kas ja kuidas seda oleks saanud ära hoida?

Valitsuskoalitsiooni vahetust polnud vaja - Maalehes kirjutas sellest Agu Uudelepp. Tõsi, Reformierakond võitis endale sellega hingetõmbe- ja järelemõtlemispausi, aga riigi kui terviku seisukohalt tõi see kaasa üksnes segaduse, s.h. niigi keerulises haldusreformis, põllumajandustoetuste edasimajandamises jne.

Sellel olnuks mõtet, kui oleks tekkinud alternatiiv, võimalus teha paremini, aga senine näitab, et jäi kas endistviisi või läheb hullemaks. Olukord maal ja väikelinnades ning põllumajandussektoris pole kaugeltki nii hea, et selles valdkonnas hakata riigi tasemel pulli tegema!

Õnneks on maakondades, ministeeriumides ja omavalitsustes rahulikke ja tarku inimesi, tänu kellele jäi suurem kahju sündimata - aitäh!