Iirimaa söödamikseritega on lihtne töötada

Keenani söödamiksereid müüb Eestis Oilseeds Tehnika OÜ koostöös tootjafirma kohaliku esindaja Alltech Eestiga. Miksereid tutvustasid nad Mangeni PM OÜs peetud õppepäeval.

Keenani söödamikserid on maailmas populaarsed oma lihtsuse ja otstarbekuse poolest. Eestis neid veel väga palju ei tunta, kuna konkreetsed edasimüüjad tekkisid alles aasta tagasi. Keenani söödamiksereid müüb Eestis Oilseeds Tehnika OÜ koostöös tootjafirma kohaliku esindaja Alltech Eesti OÜga.

Nüüd näitasidki need firmad Viljandimaal Mangeni farmis Keenani söödamiksereid. Mangeni PM on Eestis üks suuremaid piimatootjaid. Ettevõttes on 1750 lüpsilehma ja keskmine päeva piimatoodang on 34 kg lehmalt.

Õppepäeval tutvustati nii teoreetiliselt kui praktiliselt söödamikseri kasutamise kogemusi Eesti suurfarmis ja toodi välja argumente, kuidas mikser on aidanud piimatootmist efektiivsemaks muuta.

Loomakasvatajad tutvusid Mangeni farmi tegemiste ja Keeani söödamikseriga.

Keenani mikserid on välja töötatud Iirimaal ja olnud tootmises juba üle kolmekümne aasta. Neil on ainulaadne sööda segamise süsteem, mis tekitab väga ühtlaselt läbi segatud ja koheva sööda. Keenaniga saab kindel olla, et nii söötmise alguses, keskel kui ka lõpus on loomadele etteantav sööt hästi segatud ja samade näitajatega.

„Mangeni farmis on uut söödamikserit kasutatud juba pool aastat ja selle perioodi piimatootmise näitajates on nähtav positiivne muudatus,” kiidab Oilseeds tehnika turundusjuht Heikki Põhi. „Paranenud on nii piimatoodang kui ka piima koostise näitajad.”

Üheks tähtsamaks indikaatoriks peab Mangeni PM OÜ tegevjuht Meelis Venno piima rasvasisalduse suurenemist, mis on ettevõttele suurema sissetuleku allikas. See tuleneb muudetud söödaratsioonidest ning paremast sööda segamisest.

„Võrreldes enne kasutatud iseliikuva mikseriga on päevane kütusekulu ligi 60 liitrit väiksem,“ toob Venno välja veel ühe plussi.