Ilmus uus raamat loomakasvatajatele - sõratervise atlas

Foto on illustratiivne.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS (EPJ) on välja andnud sõratervise atlase, millest leiavad kasulikke nõuandeid kõik veisekasvatajad.

ICARi (Rahvusvahelise Jõudluskontrolli Komitee) sõratervise atlas ilmus 2015. aastal ja on nüüdseks tõlgitud juba 18 keelde.

Atlas on mõeldud veisekasvatajatele ja on heaks töövahendiks sõrahaiguste kindlaksmääramisel, kuna on varustatud rikkalikult värvilise pildimaterjaliga ja selle koostamisel osalesid erinevad sõratervise eksperdid.

Atlase tõlkis eesti keelde Kadri Kääramees (EMÜ), toimetasid Kalmer Kalmus (EMÜ) ja Kaivo Ilves, Aire Pentjärv, Toomas Remmel ja Aimi Sõrg (EPJ).

ICARi sõratervise atlast on võimalik saada EPJ peamajast Tartus (tel 738 7762, e-post myyk@epj.ee) ning jõudluskontrolli spetsialistidelt maakondades, samuti saab seda kliendi soovil lisada temale

saadetavasse kõrvamärgipakki.

Sõratervise atlas ise on tasuta, raamatu saatmisel tuleb tasuda saatekulu vastavalt EPJ hinnakirjale.

Allikas: EPJ