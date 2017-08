Ilus lehm on ka hea lehm

Esimesed Eesti taasiseseisvumise järgsed lehmanäitused olid juba aastal 1990. Punast tõugu lehmad võistlesid algselt eri maakondades, kuni konkurss 1994. aastal Vana-Võidu põllutöökooli juurde koliti. Alates 2000. aastast on punase tõu vissikonkurss toimunud Ülenurme põllumajandusmuuseumis.

Holsteinid võistlesid 22 aastat Tallinna külje all Luigel. 2012. aastal tehti ajalugu ning sellest peale on nii holsteini kui punast tõugu lehmad võistlust pidanud koos Ülenurme põllumajandusmuuseumis, kuhu selline üritus kenasti sobib, muutes muuseumi lauda üheks päevaks mõisalaudaks, kus elab sadakond lehma.

Vissipäevale on jagunud külalisi igast Eestimaa nurgast ja välismaaltki. Seekord külastas näitust suur grupp Läti holsteini kasvatajaid. Tullakse kokku, et vaadata, missugune on konkurendi lehm. Tõsiselt arutletakse aretustulemuste üle – millise pulli tütar on kaunim, kuidas oma lehmade udarad suuremaks ja ilusamaks saada jne.