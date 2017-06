Indrek Aigro valiti Euroopa teraviljaturu ekspertkogu liikmeks

Eesti Põllumandus-Kaubanduskoja ettepanekul valiti Indrek Aigro Euroopa teraviljaturu ekspertkogu liikmeks.

"See on nõuandev töö," selgitas Indrek Aigro Maalehe veebile. "Siiamaani teraviljal seda nõuandvat 14-liikmelist paneeli (Economic Board of the European Crops Market Observatory) ei olnud."

Tema sõnul on ekspertkogu vajalik edastamaks Euroopa Komisjonile operatiivset turuinfot.

Aigro kandideeris ekspertkogu liikmeks Eesti Põllumandus-Kaubanduskoja ettepanekul. "Millegipärast nad arvasid, et ma sobin sinnaa," ütles igapäevaselt maaklerfirmas Copenhagen Merchants töötav Aigro. "See on tasuta töö ning usun, et mitte väga suure koormusega."

Ekspertkogu liikme roll on tugevdada Euroopa Komisjoni kompetentsi ja võimaldada kiirelt reageerida turu olukorrale erinevate meetmetega, kas siis toetuste või maksudega.

"Minu kompetents on Põhja-Euroopa," selgitas Aigro. "Olen Baltikumi teraviljaturuga tegelenud 14 aastat, Läänemere ja Põhja-Euroopa turuga viimased kümme aastat."

Ekspertkogu esimene koosolek toimub 20. juulil Brüsselis Euroopa Komisjoni põllumajandusvoliniku Phil Hogani osavõtul.

Indrek Aigro on kogenud viljamaakler ja töötab Euroopa suurimas teravilja kauplemisega tegelevas maaklerfirmas Copenhagen Merchants.