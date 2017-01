Veebruarikuusse on planeeritud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.1) neljas taotlusvoor. Taotluste eeltäitmise ja esitamise perioodi ajal aegub PRIA võrdlushindade kataloogis hetkeseisuga enam kui 2000 kataloogi kantud toodet.

Aegunud andmetega masinad ja seadmed pole enam kataloogis nähtavad ning nendele ei saa seetõttu toetust taotleda. Toode aegub, kui selle viimatisest hinna kinnitamisest möödub kaks aastat.

Eelkõige just seetõttu tuleks toetuse taotlemise kavatsustega ettevõtjatel aegsasti enne e-PRIAs toetustaotluse esitamist veenduda, et võrdlushindade kataloogist valitud toode reaalselt veel müügis on. Selleks soovitab PRIA enne taotluse esitamist võtta ühendust selle põllumajandustehnika müüjaga, kellelt masin või seade osta plaanitakse ning küsida, kas taotletav toode võrdlushindade kataloogis märgitud andmetega on veel saadaval või mitte.

Kui toode on saadaval, siis saab ka müüja infot, et selle vastu on jätkuvalt ostuhuvi ning tal on võimalik tagada, et toode oleks kataloogis ka edaspidi olemas. Aeguma hakkavaid andmeid saab kataloogis uuendada eelkõige see, kes on konkreetse masina või seadme andmed varem sisestanud.

Ka mitmed põllumajandustehnika edasimüüjad ise on seisukohal, et enne taotluse esitamist võiksid põllumajandusettevõtjad nendega suhelda, vältimaks olukorda, kus hiljem toodet ostma minnes selgub, et seda polegi müüjal võimalik pakkuda. Taoline olukord aga pikendab toetuse väljamaksmise protsessi ning on koormav nii toetuse saajale, PRIAle kui ka põllumajandustehnika müüjale.

Kataloogist ei näe ülevaatlikult, mis on millal aegumas. Selleks tuleb iga kataloogi kantud objekt konkreetselt avada (klikkida unikaalse koodi peale) ja objekti detailandmetest vaadata selle hinna kinnitamise kuupäeva. Liites sellele kuupäevale kaks aastat juurde, saab teada andmete aegumise aja.

Tulemuslikkuse-meetme määruse eelnõu on kuni 23. jaanuarini kooskõlastusel eelnõude infosüsteemis EIS. Kui määrus jõustub, avaldab PRIA eeloleva taotlusvooruga seotud info ja juhendid oma kodulehel.

Allikas: PRIA uudiskiri