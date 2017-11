Riigimetsa Majandamise Keskus on samuti aasta-aastalt taimekasvatuse mahte tõstnud, nagu ka istutusmahte, mis tänavu ulatusid riigimetsas 20 miljoni puuni. Üldse istutati tänavu Eesti Metsaseltsi teatel metsa kokku 30 miljonit puud.

Sihikindlaid metsamajandajaid niisugused arvud muidugi rõõmustavad ning kuni selle kevadeni on ka üldsus metsaistutamist ikka hea tooniga tegevuseks pidanud. Poleks tõesti kunagi osanud arvata, et metsaistutus kriitikatule alla võiks sattuda. Ometi nii just juhtus, et teatud ringkonna silmis on uue metsapõlve muldapistmine põlglikult “puupõllu” rajamiseks ristitud.