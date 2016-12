Maaleht.ee uuris 2016. aastal enim maaelu mõjutanud inimestelt, millised sündumused lõppeval aastal nende arvates Eesti maaelu kõige enam mõjutasid ning kes on mõjukaim maaelutegelene.

Mis mõjutas 2016. aastal Eesti maaelu kõige enam?

Mõjutas ja mõjutab kindlasti ka edaspidi kiiresti arenev ühistuline majandamine põllumajandussektoris – hea näide on Kevili.

Kahjuks oli ka negatiivset: aafrika seakatk Eestis, piimahinna langus, top-up toetuste puudumine.

Milline juhtum avaldas kavandatust tunduvalt väiksemat mõju?

See näide seostub otseselt PRIA tööga. Suve teine pool oli mitmel pool Eestis nii vihmane, et põllumehed ei saanud kõiki vajalikke töid liigniiskuse tõttu teha. Pindalatoetuste soovitud mahus kättesaamist see siiski enamikul ei mõjutanud.

Kes mõjutas teie arvates 2016. aastal kõige enam Eesti maaelu? Mil moel?

Oma nime võib sellele küsimusele vastuseks kirjutada iga tubli maainimene, kes kõigi raskuste kiuste on rajanud maale kodu ja pere, töötab ise oma talus või maaettevõttes, loob maal töökohti või töötab mistahes elualal, mis maaelu kestmiseks võimalusi pakub.Vaatamata kõigele.