Maaleht.ee küsis, mida arvab peatselt lõppevast maaeluaastast Tartumaa põllumeeste liidu juht Jaan Sõrra.

Mis mõjutas 2016. aastal Eesti maaelu kõige enam? Miks?

Kindlasti valitsuse vahetus – uus koalitsioon on hakanud väärtustama maaelu ja põllumajandust.

Reformierakonnal oli minu arvates põllumajandus ja toidujulgeolek viimase järgu tähtsusega.

Põllumehed on kaotanud konkurentsis naaberriikidega võrreldes kolm aastat, sest nendel aastatel jäeti maksmata top-up´i 70 mln eurot.

Uus koalitsioon leppis aga kokku kolmel järgneval aastal selle toetuse maksmise. Rõõmu teeb ka see, et pärast kaheaastast piimahinna madalseisu on see tasapisi kerkima hakanud.

Milline sündmus/juhtum/olukord avaldas kavandatust tunduvalt väiksemat mõju?

Seakatk võttis küll kolmandiku meie seakarjast, kuid jättis ülejäänud puutumata.

Kes mõjutas teie arvates 2016. aastal kõige enam Eesti maaelu?

Taandarengu suunas Taavi Rõivas, tulevikku vaatavalt uute koalitsiooniparteide esimehed Ossinovski, Ratas ja Tsahkna.