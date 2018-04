Jaanus Murakas: pääsesime esmakordselt piimatootega Hiinasse

“Jaapani turule ekspordime juustu ja nüüd tegime lahti ka Hiina turu, kokkulepped on alla kirjutatud ning E-Piimas toodetud vadakupulber on jõudnud Hiinasse,” teatas Maalehele E-Piima juhataja Jaanus Murakas. Ta selgitas, et Hiina Rahvavabariiki on saadetud juba 50 tonni vadakupulbrit – algul proovipartiisid, hiljem juba suurte konteineritega.