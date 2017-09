Jan Plagge: Mahevisioon 2030 on käegakatsutav eesmärk

Mahepõllumajanduseksperdid arutlesid Tallinnas toimunud kongressil, kuidas koostööd tehes aidata kaasa mahepõllumajanduse võidukäigule.

„Põllumajandus mõjutab mitmel moel nii mulla kui vee kvaliteeti, elurikkust ja maastiku mitmekesisust,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm kongressil osalejaid tervitades. „Et põllumajandus oleks jätkusuutlik, peab see toimima kooskõlas loodusega ja mahepõllumajandus ongi tihedalt loodusega tasakaalus.“

Ülemaailmse maheorganisatsiooni IFOAM Euroopa mahepõllumajanduse visioon aastaks 2030 näeb ette, et õiglane, keskkonnahoidlik, terviseteadlik ja hooliv mahepõllumajandus on Euroopas laialt levinud, et Euroopa põllumajandusmaast 50% majandatakse mahepõllumajanduse põhimõtete järgi. See visioon on kooskõlas ka ÜRO säästva arengu eesmärkidega.

„Järjest enam saab selgeks, et IFOAMi poolt kaks aastat tagasi avalikkuse ette toodud mahevisioon 2030 ei ole pelgalt unistus, vaid on reaalselt saavutatav. Praeguseks on selle tulemuseni jõudmiseks valminud tegevuskava ja kongressil kuuldud head näited mahepõllumajanduse edusammudest kinnitavad, et oleme õigel teel,“ ütles IFOAMi asepresident Jan Plagge. „Arutelud ELi uue ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üle näitavad, et olemas on nii avalikkuse kui ka poliitikute tugi mahepõllumajandust väärtustava poliitika kujundamiseks,“ rõhutas Plagge.

Mahepõllumajandus on arenev süsteem ja ka mahevisiooni 2030 üks nurgakive on selle pidev täiustamine. „Mahetoidu tootmisel on tulevikus olulisel kohal tarbija usalduse tagamine, tootmise efektiivsuse suurendamine, mainekujundus ja maine hoidmine ning järjepidev teadus- ja arendustegevus,“ ütles ka maaeluminister Tarmo Tamm.