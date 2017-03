Järsk üleminek suveajale häirib koduloomi

Eesti maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsendi Piret Kalmuse sõnul mõjutab kellaaja muutmine eelkõige neid loomi, kelle argirutiin sõltub inimesest enim.

Kui näiteks loom on harjunud süüa saama hommikul kell seitse ja siis järsku ta sel ajal süüa ei saa, söötmise aeg nihkub tund hilisemaks, siis on loom häiritud. “Ta on rahulolematu ja loomulikult väljendab seda häälekal moel,” sõnas Kalmus.

Kõige tundlikumad võivad tavarežiimi häirimise suhtes olla lüpsilehmad, kellele meeldib elada kindla rütmi järgi. Lüpsilehma päevakava määrab lisaks söötmisele ka lüpsmine ning selle aja nihutamisel on tagajärjed. “Sellel perioodil võime näha seda piimatoodangu vähenemist,” rääkis Kalmus. Peale lehmade võib ootamatu ajamuutus ka sigu häirida.

Mida siis teha? “Me saame muuta neid aegu sujuvalt, näiteks nädal varem hakata söötmisaegu veerand tunni võrra nihutama. Siis on üleminek loomade ja tegelikult ka inimese jaoks kindlasti kergem,” pakkus dotsent. Nii kasutataksegi mitmetes sigalates ja lehmalautades sellist viieteist minuti kauga aeglast üleminekut, et loomi stressist säästa.

