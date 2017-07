Järvamaal pannakse robotid lehmadega karussellile keerlema

Juba mõne kuu pärast seisab sellel alusel Eesti esimene lüpsirobotitega karussell-lüpsiplats. Lii Sammler

Karussell-lüpsiplats on farmides täiesti tavaline. Erakordne on see, kui lüpsjate asemel panevad platsil lehmadele masinaid alla robotid, nagu see sügisel Koigis toimuma hakkab.