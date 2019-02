“Piimahind ei ole viimase kümne aastaga oluliselt tõusnud, aga kulud on kõvasti tõusnud. Nii saamegi küsida: kuidas on see võimalik, et sellistes tingimustes on Eestis veel piimatootmist?” küsis ettevõtja Joakim Helenius, kui Trigonile kuuluvas Kaiu farmis avati uus laut 500 lüpsilehmale.

Ja vastas ise – põhiline tendents on see, et meie põllumajandusettevõtted on viimase kümne aastaga kasvatanud peamiselt vaid laenukoormust.