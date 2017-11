Jõgevamaale tuleb biosöetehas

Tehas hakkab tootma torrefitseeritud pelleteid. Lihtsalt seletatuna tähendab torrefitseerimine biomassi kuumutamist kõrgel temperatuuril ja ilma hapnikuta. Torrefitseeritud biomass ehk biosüsi leiab kasutust kütusena.

“Soovime ehitada tehase Vägari külla, sest siin on täidetud kõik olulised asukoha kriteeriumid. Tagatud on hea ligipääs nii toormele kui ka logistilisele võrgustikule,” põhjendab Hassinen asukohavalikut. Ühtlasi on tema sõnul Eestis tooraine ja tööjõukulud endiselt igati konkurentsivõimelised võrreldes muude võimalike asukohtadega Skandinaavias.

Toormaterjalina kasutab tehas nii okas- kui ka lehtpuud, sealhulgas küttepuitu, puude ladvikuid, oksi, seenkahjustatud puitu, puukoort ja puidutööstuse jääkmaterjale.