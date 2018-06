Eesti on alati saanud hiilata oma piimaveiste jõudluskontrolli traditsiooni ning heade tulemustega, kuid tegelikult on ka lihaveiste jõudluskontrollil juba teatav traditsioon. Esimesed lihaveiste jõudluskontrolli tulemused avaldas Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS aastal 2006.