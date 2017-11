Jõulud ukse ees, aga vili ja oad põllul – mida nendega teha?

Eestis jäi koristamata 69 protsenti põlduba. Lii Sammler

Ammuks see oli, kui uba tundus olevat meie põldudel uus ja kasulik vili. Tänavu jäi suur osa sellest aga koristamata. Lisaks saagi hävingule tuleb see uba kuidagi põllult ära saada, mis on lisakulu.