Võib ju õelutseda, et noorte jõulise pealatuleku taga on noortaluniku toetus. Võib ka ettevõtte isalt pojale üle andmist küüniliselt skeemitamiseks nimetada, mille eesmärk on vaid PRIA jaotuskavades punkte või raha saada.

Kokkupuuted noorte põllumeestega, kes koos isaga või isa asemel ettevõtteid juhivad, räägivad teist keelt.