JUHTKIRI | Põllul on põlvkondade vahetus

Mitmekülgne noortalunik Kaja Piirfeldt, tänavu ka “Aasta põllumehe” žürii liige, ütleb, et noori on maaettevõtluses juba näha: “Kui 20 aastat tagasi käisin isaga E-Piima koosolekul, olid ümber laua vaid vanemad härrasmehed, praegune pilt on hoopis teine. Samuti söödafirmades. Vanemast põlvkonnast on esiplaanil omanikud, korüfeed, legendaarsed juhid, kuid tegevspetsialistid on juba noored.”

Piirfeldti hinnangul löövad läbi pigem need, kes ei mõtle mahu peale, vaid lisaväärtuse loomisele. Kuigi ka suurpõllumajanduses on noori näha, rohkem just taimekasvatuses.

Just uue põlvkonna kätes on nüüd, et ka maale tekiks rohkem aastaringset raha, mis praegu kipub veel olema hooajaline. Ja siin saame kõik innustavalt toetada. Kas või näiteks läbi “Aasta põllumehe” konkursi.