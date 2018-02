Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõuandeteenistuse poolt parimaks konsulendiks valitud Jüri Mets võtab Maalehe ajakirjaniku vastu oma kodumajas Laevas. Heleroheline õdus puumaja on kenasti renoveeritud. Korda on tehtud ka abihooned. Igal sammul on selge, et peremees armastab täpsust ja korda.

“Ei, see ei ole päris talu, kuna maad on ümber väga vähe. See on kunagine asundustalu, mis kuulus Kuperjanovi polgus võidelnud mehele,” selgitab Jüri Mets. Ja lisab kohe, et ometi on ta siin aastaid ka ise talupidaja olnud.

Erakonsulendina tegutsemist alustas mees 2001. aastal.