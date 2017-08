Jurna talu viljapõllule ilmus tuliuus John Deer

Väike-Pahilas tegutsev Jurna talu hakkas sellest nädalast vilja koristama tuliuue kombainiga John Deer, mis on maakonnas juba neljas sel suvel ostetud uus kombain.

"Ma poleks kunagi uskunud, et meie põllud sellist kombaini näevad,” ütles piimatootmise ja viljakasvatusega tegeleva Jurna talu peremees Toomas Haamer. “Minule, vanamehele, on see ikka väga suur asi,” lisas ta.

Toomas Haamer märkis, et seni kasutusel olnud New Hollandi kombain oli toodetud 30 aastat tagasi ja ostetud kasutatud peast. Vana riistapuu töökindlus oli iga hetk ajale alla vandumas, pealegi jättis see osa saagist põllule ja saagikaod olid päris suured.

Refereeritud artikli täisteksti loe Saarte Häälest.