Juustutootja Andre Farm avas esimese farmipoe

Täna avas kodumaine kvaliteetjuustude tootja Andre Farm ettevõtte esimese farmipoe. Lisaks oma farmi toodangule võetakse Tartumaal asuvasse kauplussesse müüki teiste kohalike väitetootjate toidukraam.

„Huvi kodumaiste kvaliteetjuustude vastu on viimase paari aasta jooksul Eestis oluliselt kasvanud, sellele on annavad kinnitust ka meie juustufarmi toodangu müüginumbrid,“ ütles Andre juustufarmi perenaine Erika Pääbus. „Osaliselt seepärast peamegi avama Andre juustude müümiseks esimese poe, sest teisiti ei jõua me enam farmi väravas peatuvaid busse ja autosid ära teenindada.“

Lisaks kaubandusalale on Andre Farmi poes kodumaise toidu tutvustamiseks eraldi degustatsioonisaal. „Eesti inimesed on hakanud toidu kodumaisust väga hindama, degustatsioonisaalis saamegi hakata kodumaiste väiketootjate toodangut esitlema. Lisaks oma toodangule võtame müüki ka teiste kodumaiste väiketootjate toidukraami.“

Andre Juustufarm OÜ juustud on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi. 2016. aasta aprillis tunnistas Brüsselis asuv rahvusvaheline juhtiv toidu ja jookide hindamisega tegelev International Taste & Quality Institute Andre juustufarmi toodangu Superior Taste Awards konkursil kolme kuldtähe vääriliseks.

Maailma suurimal rahvusvahelisel juustukonkursil „World Cheese Awards 2016“ pälvisid Andre Juustufarm OÜ juustud kolm hõbemärki. Kokku osales võistlusel ligi 3000 juustu sorti üle maailma.

Andre Farm OÜ on Tartumaal tegutsev piimatootmisettevõte, mis asutati 1998. aastal. Selle tütarettevõte Andre Juustufarm OÜ alustas ettevõtte oma farmi lehmade piimast juustutootmist 2015. aastal. Andre Farmis on 180 lüpsilehma, kelle piimast ligi kaks kolmandikku väärindatakse juustuks.