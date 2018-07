KAART JA NIMEKIRI | Siit leiad kogu info, mida vajad avatud talude külastamiseks

22. juulil toimuval neljandal üle-eestilisel avatud talude päeval viib huvilisi taludesse 11 tasuta bussi, millest kaheksa sõidab ringi mandril ning kolm Saaremaal.

„Eesti inimeste kokkupuude põllumajandusega on jäänud aasta-aastalt üha nõrgemaks ja see on väetis müütidele ning väärarusaamadele. Eesti põllumees on alati hoidnud külalistele väravad lahti ja on ikka valmis selgitama, kuidas kasvatatakse vilja ja karja ning miks tuleb põldudel ravida taimi ja tõrjuda kahjureid,“ rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo, kes julgustas inimesi avatud talude päeval põllumeestelt uurima, kuidas kaasajal taimi ja loomi kasvatatakse.

Päeva kodulehelt saab nimekirjast ja kaardilt vaadata ning valida, kuhu külla sõita.

Bussireisidele registreerumine algas 12. juulil sealsamas veebilehel, sealt leiab ka busside täpsed marsruudid ning tasuta piletide hankimise tingimused.

Taludesse on võimalik kohale jõuda ka Elroni rongide ning ELMO Rent elektri- ja hübriidautodega.

Paberkaardid osalevate talude andmetega on saadaval Alexela suuremates tanklapoodides, Rimi „Talu toidab” lettides, turismiinfopunktides ja maaeluministeeriumi valvelauas.

Tallu sõitmisel on kõigile abiks NaviCupi mobiilirakendus.

Tänavu osaleb avatud talude päeval 296 talu ja põllumajandustootmist.