Kadaka talu töökoda säästab põllumehi kallite varuosade ostmisest

Treipink. Foto on illustratiivne.

Saaremaa Kotlandi küla talunik Raivo Tarkmeel peab piimafarmi kõrval väikest töökoda, kus ümberkaudsed põllumehed oma purunenud masinaosade asemele uued saavad.

Piimatootjast meistrimees valmistab põhiliselt vanadele masinatele uusi osi, mida poest enam ei saa.

Samas võlub ta treipingil 100 euro eest valmis ka mõne sellise osa, mis maaletoojalt ostes maksab oluliselt rohkem.

Meistrimees teab rääkida sedagi, et vanema tehnikaga on lihtsam hakkama saada, kuna moodsa tehnika puhul mängib järjest suuremat rolli elektroonika, millega on omaette jama.

Vanem tehnika sisaldab rohkem rauda ja on vastupidavam, märkis Tarkmeel ta Saarte Häälele.