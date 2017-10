“Erki käsi on minu saagis ka mängus, sest tema on seemne maaletooja,” jagab Argo Must esimese asjana kiitust konkurendile. Sort, millega ta võitis, oli Oidermaa seemnekeskuse esindatav ‘Gabby’. “Erkiga oleme ennegi siin Põlvamaal rinda pistnud,” naerab Must.

Võistluspõllu kohta ütleb Argo Must, et koristas selle vägisi ja pooltoorelt. “23. augustil tuli vihma 100 ml ööpäevas, see pani kõik pikali,” kirjeldab ta olukorda. “Seetõttu koristasime kaera rohelisena ära, sest ei tohtinud peas kasvama lasta, siis on kvaliteet ka läinud.”

Ta kahtleb, et kuigi saak oli suur, võib mahukaal väikeseks jääda, kuna terad polnud koristushetkeks veel lõplikult täitunud.