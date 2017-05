Käes on talirapsi kasvureguleerimise aeg

Möödunud nädalalõpuga saabusid ka soojemad ilmad. Eelnev periood on olnud tõeliselt jahe ning kimbutanud on öökülmad ja lumi.

Taimekaitsetööde tegemiseks ei olnud ilm sobilik, samas külvid käisid hoogsalt. Eelmisel nädalal nägin esimesi tärganud suviviljakülve ning ka esimesed herned-oad on põldudel üleval. Jahedate ilmade tõttu on kevad oluliselt hilisem kui tavaliselt oleme harjunud loodust sel ajal nägema. Käes on mai keskpaik, aga puudki pole veel lehes.

Soojus aga tähendab taimede kiiremat kasvu ja arengut.

Nädalavahetusega muutus loodus tundidega. Lõuna-Eestis on mõned talirapsitaimed juba nii suured, et käes on kasvureguleerimise aeg. Põhja pool on üldiselt selleks veel liiga vara (kuigi teatud põldudel on taliraps ka 30 cm kõrgune), soovitame anda leheväetisi, et taimed saaks kiire kasvu perioodil piisavalt toiteelemente.

Milliseid kasvuregulaatoreid kasutada?

Kasvureguleerimise eesmärk on taime kõrguskasvu pidurdada ja suruda külgvõrseid tugevamini arenema, sellisel moel kasvanud taimedel on ühtlasem õitsemine ja ka koristusperioodil on lihtsam, kuna külgvõrsete kasvu soodustamine vähendab hilisemate võrsete tekkimist ja raps valmib ühtlasemalt. Üldjuhul on praktika näidanud, et see kulutus tasub end igati ära. Eelkõige peaksid kasvureguleerimise peale mõtlema need, kellel on taliraps mingil põhjusel hõredaks jäänud, kas on põhjuseks liiga hiline külv või on talvekahjustused osaliselt taimi hävitanud. Kasvureguleerimisega surute taime laiemaks ja tühjad kohal põllul täituvad kultuurtaimedega, mitte umbrohuga.

Ilmselgelt on majanduslikult kõige soodsam lahendus kasutada tuntud tooteid nagu Folicur ja Orius 250 EW. Mõlemad tooted sisaldavad ühte toimeainet (tebukonasool) ja reguleerivad hästi taime kasvu, soodustades külgvõrsete arengut ja ühtlustades õitsemist. Folicur´i on lubatud kasutada nii rapsidel kui rüpsidel, erinevalt Orius 250 EW’st, mida on lubatud kasutada ainult rapsidel. Parim kasutamiseaeg on siis, kui raps on 30-50 cm kõrgune. Folicur’i registreeritud kulunorm on 1,0 l/ha, Orius 250 EW’l 0,75-1,0 l/ha. Taimedel, mille kasvukõrgus on 30-50 cm, võib julgelt kasutada kulunormi 0,75 l/ha. Kindlasti tuleb kasvuregulaatori kasutamisel teada, et selles faasis taimede pritsimine (kuna need tooted on nii kasvuregulaatorid kui fungitsiidid) ei toimi valgemädaniku tõrjena, kuna valgemädanik nakatab taimi hiljem ja selleks ajaks on nende toodete efektiivsus valgemädaniku vastu nõrk. Segude valmistamisel valatakse Folicur/Orius 250 EC paaki viimasena.

Suurepärane toode on Tilmor, mida soovitame eriti kasutada neil, kes sügisel talirapsile fungitsiidi/kasvureguleerimist ei teinud või neil, kellel raps on külvikorras sagedamini kui 4 aasta tagant. Tilmor sisaldab lisaks Folicur’i toimeainele lisatoimeainet, mis annab taimehaigustele oluliselt tugevama kaitse, arvestades seda, et varakult või juba sügisel nakatuvad haigused, nagu näiteks fomoos, mõjutavad oluliselt tulevast saaki. Tilmor’i võib kasutada nii rapsidel kui rüpsidel, tema kulunorm kasvureguleerimiseks on 1,0 l/ha. Toote kasutamisel tuleb arvestada, et alla +12ºC õhutemperatuuri korral võib kasvureguleerimine olla küll väga efektiivne, kuid haigusetõrje mitte nii tõhus.

Nõudlikumale kasvatajale on turul rapsi kasvuregulaatorid Toperx 375 SC ja Caryx. Toprex 375 SC (toimeained: difenokonasool, paklobutrasool) on fungitsiid-kasvuregulaator, kevadisel kasutamisel pidurdab rapsi varre kasvu, tugevdab vart ja muudab taime lamandumiskindlamaks, sellega seoses on õitsemine ja valmimine ühtlasemad ning ka saagipotentsiaal on kõrgem. Toprex 375 SC on väga hea mõjuga fomoosi, tõusmepõletiku ja kuivlaiksuse vastu ning hea mõjuga tsülindrosporioosi tõrjel, kuna sisaldab teise toimeainena fungitsiidi. Parim kasutusaeg on varsumise alguses, seega mida varem kasutate varsumise ajal, seda tugevama efekti saate, kulunorm 0,5 l/ha. Paagisegus teiste toodetega tuleb esimesena pritsipaaki valada Toprex 375 SC. Sobib segada toodetega nagu Targa Super, Agil 100 EC, Lontrel 72 SG, Galera, Karate Zeon, Pyrinex Supreme jt. Lubatud kasutada vaid talirapsil.

Caryx sisaldab samuti kahte toimeainet (mepikvaatkloriid ja metkonasool), mõlemad mõjutavad taime kasvu, lisaks mõningane mõju fomoosi vastu. Varakevadine kasutamine vähendab taime kõrgust ja vegetatiivset massi, kahandades lamandumise võimalust kiire kasvu korral. Tugev lamandumine muudab koristamise keeruliseks, tulemuseks on sageli saagikadu. Caryx’it võib kasutada kevadel alates neljast lehest kuni õiepungade moodustumiseni, kulunorm 0,7–1,4 l/ha. Imendumine taime ei sõltu otseselt temperatuurist, kuid efektiivsuse taset mõjutavad aktiivse kasvu ajal omandatud toimeained. Silmas tuleks pidada, et Caryx’i kasutamisel peab olema vee kogus vähemalt 150 l/ha. Toodet võib kasutada ka suvirapsil. Caryx on samuti hästi segatav erinevate taimekaitsevahenditega nt Focus Ultra, Clamox, Butisan 400, Butisan Star, Fastac 50 jt.

Nii Toprex 375 SC, kui Caryx’i kasutamisel on täheldatud, et kultuur muutub tumeroheliseks. See on seletatav sellega, et tooted mõjutavad taime juurestikku, mille tulemusel paraneb toitainete omastamine, samuti soodustab taimede fotosünteesi, mille tulemusena taim on tervem ja tugevam ning elab ebasoodsad tingimused paremini üle.

Kasvureguleerimisega koos saab vajadusel teha ka kõrreliste tõrjet. Visuaalne efekt on nendel preparaatidel aeglane ja seetõttu võib aega minna näiteks orasheina hävimiseni 2-3 nädalat. Mida soojemad on ilmad ja suurem õhuniiskus, seda kiiremini ilmnevad silmaga nähtavad tunnused. Rapsile on lubatud kasutada mitmeid tooteid, siinkohal toon välja orasheinale mõeldud tooted ja kulunormid: Agil 100 EC 1,0-1,5 l/ha, Targa Super 1,25-2,0 l/ha, Pantera 4 EC 1,25-1,5 l/ha, Leopard 2,0-2,5 l/ha, Quick 5% EC 1,25 l/ha on harilikule orasheinale keskmiselt tundlik. Kui aga põllul on probleemiks tuulekaer ja kukehirss, siis hilisema tärkamise tõttu on kõrreliste tõrjeks veel vara. Kuna tegemist on üheaastaste kõrrelistega, saab kasutada väiksemaid kulunorme: Agil 100 EC 0,5-1,0 l/ha, Targa Super 0,75-1,25 l/ha, Pantera 4 EC 0,75-1,0 l/ha, Leopard 1,0-1,5 l/ha.

Putukatest põllul

Praegu ei tohi tähelepanuta jätta ka putukaid, nii hiilamardikad (Meligethes spp) kui varre-peitkärsakad (Ceuthorrhynchus pallidactylus sün. C. quadridens ja C. napi) on muutunud aktiivseks. Lisaks on mõnel pool juba suviraps üleval, seega tuleb jälgida ka maakirpe (Phyllotreta spp). Eelmise nädala taimekasvatusalastes nõuannetes nädal 19 (link) olid kirjas ka juhised, kuidas paigutada kollaseid vesipüüniseid putukate tabamiseks. Lisaks saab neid ettevaatlikult otsida õisiku vahelt või raputada õisikut kergelt nii, et putukad kukuksid peopessa. Kuna praegu on alles esimesed peitkärsakad leitud, siis soovitame lihtsalt olukorda jälgida. Talvitumast väljuvad peitkärsakad muutuvad aktiivseks 12-15 °C juures ning läheb kuni 2 nädalat, et nad munema hakkaksid, liigiti on see erinev. Seega tänavune jahe ilm näitab pigem munemisaktiivsust suvirapsil, seega tuleb suvirapsi taimi juba varajases faasis hakata jälgima.

Tuletan meelde varre-peitkärsaka tõrjekriteeriumi, milleks on ühe mardika leidmine 6 taime kohta, ja hiilamardika tõrjekriteeriumi, kui õiepungade algfaasis on ühe taime kohta 1–2 mardikat. Sellistel juhtudel tuleks alustada tõrjega kohe. Õitsemiseelses faasis on tõrjekriteeriumiks 4 mardikat taime kohta. Kõige ohtlikum periood on siis kui kahjustused tehakse õiepungade moodustumise algfaasis. Siis võib hävida peavõrse saak, mis moodustab üle poole võimalikust kogusaagist. Kui kahjurite arvukus ületab tõrjekriteeriumi, on nende tõrje majanduslikult õigustatud, sest kahjustuse tulemusena tekkiv majanduslik kahju ületab kahjurite tõrjeks tehtavad kulutused.

Putukatest veel niipalju, et kuna hernes on mõnel pool üleval, tuleb jälgida ka hernekärsaka (Sitona spp.) esinemist. Selle putuka arvukus on tõusnud tänu viimaste aastate liblikõieliste kasvupindade suurenemisele. Suure arvukuse korral võivad hernekärsakad taimede tõusmed täiesti ära süüa, eelmine aasta oli seda juba mõnel pool näha. Hernekärsakad kahjustavad ka põlduba. Vajadusel sobib kasutada kontaktseid tooteid nagu Karate Zeon 0,15 l/ha, Fastac 50 0,2, l/ha Decis Mega 0,15 l/ha.

Esimesed jahukaste nakkused avastatud

Teraviljakasvatajatele infoks, et oleme avastanud ka esimesed jahukaste (Erysiphe graminis) nakkused. Eelkõige tuleks tähelepanu pöörata suure lopsaka taimikuga põldudele, kuna nakatumist soodustab taimiku tihe seis, suur niiskus ja madal temperatuur ning ühekülgne väetamine. Kõige vastuvõtlikum on teravili just kiirel kasvuperioodil. Jahukaste esmaseks tunnuseks on valged seeneniidistiku laigud. Kirme koosneb seeneniidistikust ja lülieoskandjatest, millest lülistuvad lahti eosed. Idanemine, nakatumine ja eoste moodustumine toimub soodsates tingimustes 7-10 päevaga. Arenguks optimaalne temperatuur on 15-22 °C. Vajadusel kasutage fungitsiide, näiteks sobivad selleks Archer Turbo, Epox Top, Falcon Forte, Capalo jt.

Allikas: Scandagra