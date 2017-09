Kahe pojaga emakaru lõhkus Kuusalu külje all hulga mesitarusid

"No see on tõesti huvitav lugu, mis mul siin juhtus," ütleb hakatuseks Peterburi ja Vana-Narva maantee vahel Kuusalu külas elav Peeter Kivimäe.

"Eile hommikul helistas üks tuttav, kes on koos mesinik Lembit Kaasikuga - tema tarud mul siin õue pea ongi - praegu Ungaris reisimas, et nägi unes justkui oleks karu mesitarusid rünnanud. Arvasin, et ajab mulle mingit udu, aga marssisin, telefon kõrva ääres, mesitarusid vaatama. Ja pidi käest maha kukkuma mul see telefon - olidki lõhutud! Täitsa uskumatu!" kostab Kivimäe häälest veel siiani üllatust.

"Rääkisin siis, mis ma näen - et mesitarud puha laiali ja maatasa lammutatud. Ja need seal teises otsas ei uskunud, arvasid, et nüüd teen ma omakorda nalja!"

Tegelikult oli asi muidugi naljast kaugel - metsaott oligi mesilat külastanud ja neljateistkümnest tarust pooled ehk seitse pilbasteks lõhkunud. Jäetud jälgede põhjal on alust arvata, et meevargil käis koguni kolm karu - ema koos kahe pojaga.

"Kärjed on täiesti puhtaks lakutud. Osavad sellid paistavad olevat olnud," imestab mees mesikäppade osavuse ning jultumuse üle. "Ja julged on nad ka - koerast kolme ja majast kolmekümne meetri kaugusel on mul need tarud." Maja asub Vana-Narva maantee vahetus läheduses ning ümberringi on teisedki majad vaid kiviviske kaugusel.

Seda, mida eakas, 15 aasta vanune koer karusid oma kuudi lähedal meepidu pidamas vaadates üle pidi elama, Peeter Kivimäe paraku ei tea - teda polnud neil päevil (möödunud neljapäeval-reedel), mil rünnak tõenäoliselt toimus, kodus. Hoolimata sellest, et otid tal sisuliselt õue peal toimetasid, kinnitab mees, et ise ta küll karu ei karda.

Kivimäe mesilaste pidamisest suurt midagi ei tea, sestap kutsus ta kohalikud mesinikud laastamistööd vaatama ja kahjustusi hindama, sest nagu öeldud, mesitarude omanik Lembit Kaasik on reisil.

Asjatundjad korjasid tarude jäänused kokku ning paigutasid uutesse tarudesse, lootuses, et pered jäävad ellu. Keskkonnainspektsiooni spetsialistid tulevad tekitatud kahjusid hindama täna.

Kokku on mesinik Lembit Kaasikul 120 mesitaru. "Riskide hajutamiseks ongi nad mul erinevates kohtades laiali," selgitab mees. Hoolimata lõhutud tarudest ja kaotatud meest-mesilastest on mesinik lõbusas tujus ning muigab unenäonalja üle veel tänagi.