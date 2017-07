Kaitskem puid! Päriselt!

Lööge telk üles, toidumoon kaasa, ja nagu kogemus Õismäe ringi remmelgaga näitas, saab vahti pidada edukalt ka vahetustega. Teie tegevusest oleks siis tõeliselt midagi kasu, sest kitsede, hirvede ja põtrade arvukus on suur, mistõttu vaata et ainuski noorendik, iseäranis selline, kuhu heauskne metsaomanik ehk lausa männitaimed istutanud, ei ole viimastel aastatel nende külaskäikudest puutumata jäänud. Paljud on isegi seda meelt, et nõnda kaetakse metsloomadele tasuta toidulaud. Ning loobunud puude istutamisest. Seda aga ei soovi ju ükski tõeline loodusesõber, ega ju?

