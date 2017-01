Kambja vallas Andre juustufarmis tegutsevad talupidajad Aivar Alviste ja Erika Pääbus tõid oma hõrkude juustudega ülemaailmselt juustumeistrivõistluselt Hispaanias kolm hõbemedalit.

Hispaanias San Sebastianis korraldati eelmise aasta novembris ülemaailmsed juustumeistrivõistlused, kus osales 3021 juustu.

„Kogu Baltikumist osalesid ainult meie farmi juustud, Ka Soomest ei olnud ühtki osalejat,“ selgitas Andre juustufarmi perenaine Erika Pääbus Maalehe veebile, et nii tuli neil rinda pista ainsana sellest piirkonnast teiste riikide parimate juustumeistritega.

Andre juustufarm saatis võistlustele kolm üheaastast laagerdunud juustu: Andre Grand Old, Andre Eriline ja Andre Excellent. Kõik need juustukerad pälvisid hõbemedali.

Auhinnad on seda väärtuslikumad, et rahvusvaheline žürii hindas kõiki juuste pimetestil.

Pääbus lisas, et juuste hinnati erinevates kategooriates. Eraldi võistlesid uued ja vanad juustumeistrid. Vahet tehti ka selle järgi, kas on tegemist väikese või suurema juustutootjaga ehk kui palju keegi oma juustutootmiseks piima kasutab ja mis meetodil juustu valmistatakse.

„See on tegelikult juustukvaliteedi hindamine, meie saime oma kategoorias kolm hõbemedalit, tunnustusi jagati palju,“ selgitas Erika Pääbus, et ära märgiti 1200 erinevat juustu.

Hakkajad piimakarjakasvatajad on tegutsenud juustumeistritena vaevalt mõne aasta, ometi on nad suutnud oma juustude maitse muuta nii eriliseks, et need nopivad järjest auhindu laiast maailmast. Juba 2016. aasta kevadel pälvisid selle talu juustud Andre Eriline ja Andre Grand Brüsselis rahvusvahelisel konkursil Superior Taste Awards suure tunnustuse.