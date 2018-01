Kanadalane leiutas põllutöödeks traktorist säästlikuma alternatiivi

Kolm aastat oma elust on Kanada insener Norbert Beaujot pühendanud sellele, et luua imemasin – selline, mis teeks kõike mida traktor, kuid ei oleks traktor.

Kui teised leidurid töötavad veel selle kallal, et põllumeesteni tuua hästitöötav juhita traktor, siis Norbert Beaujot'l õnnestus lahti saada nii juhist kui ka traktorist. Tema käte läbi sündis erinevaid seadmeid kanda oskav platvorm DOT.

"Kui mulle tuli pähe mõte U-kujulisest platvormist, mida saab kergelt igasugu rakenduste külge adapteerida, siis läks asi põnevaks ja taotlesin patendid," ütleb Beaujot. Neljarattaline raam libistab end sujuvalt rakenduse alla ning kinnitab enda peale selle, mis parasjagu vaja – näiteks külviku, pritsi või koguri, ning sõidab seejärel etteantud kaarti ja GPS-andmeid kasutades põllutööle.

"Iga töö, mis saab tehtud traktoriga, saab ühel päeval tehtud DOTiga," seisab masina kodulehel. Esimesed lahendused on valmis, aga vaja on ainult välja arendada masinaga sobiv äke, sõnnikulaotur, hekseldi ja kõik muu, mis muidu traktori ette või taha rakendatakse. DOT loojatel olla nimekiri sajast võimalikust seadmest, mis DOTiga kohandada on võimalik.

Peamine traktorivastane argument on Beaujot'l see, et traktor on liiga raske ning sel kulub ligi neljandik võimsusest ainuüksi enda liigutamiseks, mis muudab traktori töö kulukaks. "Traktor peab olema raske, et ta pinnasega haarduks ja suudaks midagi enda järel vedada. DOT puhul annab piisava kaalu rakendus või selles olev vili, seeme või väetis," rääkis Beaujot.

Visionääri arvutuste järgi säästab uus leiutis 20-40% kütusest, mis traktoril kulub. Ideealis on DOT oma lisadega ka odavam kui traktor ning selle juurde kuuluv tehnika.

Üks DOT peaks suutma ära teha töö, mida muidu tehakse Kanadas ühe kombaini või traktoriga – üle käima 800 kuni 1400 hektarit maad. Neli tonni kaaluvasse masinasse mahub 285 liitrit kütust, sel on 162 hobujõuline Cumminsi diiselmootor ning masin võib endale võtta 18-tonnise koorma. Imemasina laiem tootmine plaanitakse käima saada selle aasta jooksul.

"Olen veendunud, et kui panna kõrvuti traktorist ning seesugune masin ja kui mõlemad töötavad 17 tundi nagu põllumehed külviajal teevad, siis ei ole DOT mitte ainult töökindlam ja ohutum, vaid teeb ka parema tulemuse," usub Beaujot leiutise paremusse.

DOT looja Norbert Beaujot' arvates on uuest masinast kasu ka seetõttu, et häid traktoriste on üha raskem leida. Foto: Michael Raine / Alberta Farmer

Allikad: DOT, Real Agriculture, Alberta Farmer