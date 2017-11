Kariloomade ravimisel hakatakse rangelt veterinaari poolt koostatud ravikava järgima

Foto on illustratiivne. Foto: Sven Arbet

Kui praegu on Ravimiameti kaudu olemas statistika ainult veterinaarravimite müügi kohta, siis kevadel maaeluministeeriumis vastuvõetud mikroobide antibiootikumiresistentsuse vähendamise tegevuskava järgi on plaanis täiendada registreid nii, et veterinaar- ja toiduamet saaks täpsema ülevaate ka antibiootikumite kasutamisest erinevate loomaliikide ravimisel. Registri loomisega alustatakse 2018. aastal.