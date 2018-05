Kartulikasvatajad lubavad jaanipäevaks värsket eestimaist kartulit

Osa kohalikust varajasest kartulist on kasvamisega juba nii kaugel, et kasvatab jaanipäevaks parajad mugulad alla. Lisaks on Eesti kartulikasvatajatel tarbijatele muidki meeldivaid üllatusi varuks.

„Sortiment on usinasti täienenud,“ ütleb tänavuse kartulikevade iseloomustamiseks kartuliteadlane Luule Tartlan.

„Juba eelmisel aastal tuli turule selline sort nagu ’Baltic Rose’, mida tänavugi palju kiidetakse. Leida võib ka sõrmeotsasuuruste mugulatega sordi, neid on mõnus fritüüris valmistada. Lisaks veel igasugused erineva kujuga sordid.“

Kuigi üldiselt on kartulit täna avamaale veel vara maha panna, on osadel kasvatajatel varased sordid juba siiski mullas ja esimese saagi peaksid nad vagudest kätte saama jaanipäeva paiku. Mõned kartulikasvatajad on Tartlani sõnul kartulid varasema saagi saamiseks maha pannud ka kilekasvuhoonetesse.

„Suurte kartulipõldude ettevalmistamist on seni seganud see, et maa on olnud hirmus pehme, ei saa traktoritega peale minna. Aga kuna ilmaprognoos on kena, siis tõenäoliselt lähimatel päevadel saab Kesk- ja Lõuna-Eestis maad harima hakata,“ räägib Tartlan, kes tegi sealkandis vaatlustiiru täpselt nädal tagasi.

Põhja-Eestis on madalamatel aladel on muld elupõlise kartuliteadlase sõnul praegu aga kartulipanekuks veel liiga külm.