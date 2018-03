Kas eesti punane veisetõug jääb püsima?

Eesti punases tõus on palju piimakaid ja kauneid lehmi. Pildil EPK Viss 2017 Marga Tartu Agro Rahinge farmist ja Tiina Rodim. ETKÜ

Palju on räägitud piima kuivaine­sisaldusest, lehmade produktiivse eluea pikkusest ja ökonoomsusest. Nende omaduste poolest on hea eesti punane tõug, mis nimetati nõnda täpselt 90 aastat tagasi, ent mille populatsioon on kriisi äärel.