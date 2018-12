Kas Eesti tootjad suudavad hakata ühistuliselt mõtlema?

Konverentsi välisesinejad olid Dr Jos Bijman Hollandist (Wageningen Ülikool), Prof. Eric Micheels Kanadast (Saskatchewan Ülikool), Francisco Borras Hispaaniast (ANECOOP) ning TJ Flanagan Iirimaalt (ICOS). Lisaks kõnelesid Eesti aasta põllumees 2018 Jaan Metsamaa tulundusühistust Farm In ja Jaanus Murakas Piimandusühistust E-Piim. Olulise sissevaate meie Eesti põllumajandus- ja toidusektori ühistutesse ja nende arengusse tegid Maaelumisteeriumi kantsler Illar Lemetti ning asekantsler Marko Gorban.

Oma ettekandes rõhutas Dr Jos Bijman, et kahjuks üha vähem inimesi teab, kuidas toitu toodetakse ja mõistab selle spetsiifikat. Ühistute väljakutsed maailmas muutuvad pidevalt ja tänasel päeval on oluline tähelepanu osutada tehingukulude vähendamisele, tarneahela efektiivsusele ja ühistu innovatsioonis koosloodavatele uutele toodetele ja teenustele. Enam tuleb arvestada nn vertikaalset integratsiooni erinevate toidutarneahela osade vahel. Ta tõi esile, et tootjate ühistegevust mõjutavad enam eelnevad ühistegevuse kogemused, üldine ühiskonna usaldus, sarnased huvid, kõrgem tootjate haritus, ühistegevust võimaldav seadusandlus ning selle eelised.

Olulise punktina tõi ta ka esile tootjate organisatsioonide arendamise vajaduse jätkusuutliku toidusektori tagamiseks. Euroopa Liit arendab tootjaorganisatsioonide kontseptsiooni ning küsimuseks saab, mis saab täna olemasolevatest ühistutest. Ta selgitas, et tootjaorganisatsioonid on vajalikud ja olulised seal, kus ühistud on vähearenenud ja nende turuosa on väike. Vahe nende organisatsioonide vahel on selles, et ühistu on seaduslikult defineeritud ettevõtluse vorm aga TO võib olla vorm, mis koondab erinevat tüüpi ettevõtlust, kaasa arvatud ühistulist. Jäi kõlama juhtmõte, et maailmas on ühistu kui ettevõtluse vorm saamas oluliseks legaalseks ärimudeliks.

” Tuleb määratleda valdkonnad, kus koostöö ja partnerlus on kasulikum kui konkureerimine.

Ühistulise ärimudeli tuum seisneb nn lehtris, mis selgitab, et ühes lehtri otsas on palju toidutarbijaid ja teises on palju müüjaid. Ühistu on see, mis viib need kaks poolt kenasti kokku ja üritab seejuures saada parimaid lepingutingimusi.

Tänasel päeval on ühistud nn hübriidtüüpi organisatsioonid ja me nimetame neid seetõttu nii, et selles saavad kokku ja kombineeritakse nii ühistuliste põhimõtete kui ka mitte ühistuliste ettevõtete mudelid. Kui ühistulises organisatsioonis teostavad tegevusi ainult liikmed siis nn. hübriidühistutes tehakse tehinguid erinevate ettevõtete poolt ja see on seotud juba juhtimise ja otsustamisprotsessi keerukuse ja uute väljakutsetega. Selliste hübriidstruktuuridega tekib mitmekesisus ja see omakorda seab väljakutse, kuidas ühistud sellega hakkama saavad. Ka põllumajandustootjate mõttelaadis peab toimuma muutus, mitte ei toodeta lihtsalt toodangut vaid tootjatest peavad saama ettevõtjad.

Kuidas saavutada partnerlus konkureerimise asemel?

Diskussioonis osalenute arvates ei loe põllumajandustootjad tavaliselt ennast üksteisega konkurentideks, sest nad on hinnavõtjad. Siiski näiteks aiandus- ja köögiviljasektoris, kui muututakse tootmismahtudelt üha suuremaks, tekib ka konkureerimine. Kõik suuremad põllumajandusettevõtted, kes toodavad enam toodangut, tahavad saada paremat hinda ja seetõttu käsitlevad tootjad üksteist konkurentidena. Aga ka nende suurte aiandustootjate puhul, kes suudavad jaemüüki pakkuda suurt kogust, on see suur aiandustootja ikkagi suhteliselt väike ja sellel juhul tuleb teemaks koostöö erinevate tootjate vahel.

” Kuidas saavutada koostöö, kui juht on liiga ambitsioonikas?

Jaesektoris müügilolevad tooted erinevatel tootjatel on omavahelises konkureerimises ja sel puhul tuleb ka neil asuda otsima ühisosa, isegi siis, kui nad üksikult võttes on turul väga heade ja tugevate toodetega. Köögivilja- ja puuviljasektoris on sellised suured ettevõtted väga individualistlike lähenemiste ja huvidega ka ühistutes. On vaja arusaada, kus on mõtet olla partner ja kus ei ole mõtet omavahel konkureerida. Samuti on hetkel suur konkurents maale ja tööjõule.

Kanada näitel on põllumajandustootjad ühiselt partneritena enam valmis investeerima teadusesse, nad on valmis kokkupanema ressursse sellisel juhul, kus nad tunnevad, et üksi pole võimalik saavutada sama tulemit. Võtmeelement on tunnetada ja määratleda valdkonnad, kus koostöö ja partnerlus on kasulikum kui konkureerimine. Erinevate ühistute juures on võtmeteguriks ühistute juhtimine ja eestvedamine.

Lisaks on ka äärmiselt oluline tegur ühistu liikmete ja juhtide vaheline suhtlus saamaks konkurendist partneriks. Konkureerimine ja partnerlus Iirimaa mõistes sõltub sellest, et millisel turul, millise toote ning mahuga toimetatakse. Kui sa oled piimatootja ja sinu turg on rahvusvaheline piimaturg mahuga 700 miljardit liitrit piima aastas ja Iirimaa osa selles on 7 miljonit liitrit ehk siis ainult 1% maailma turust, on absoluutselt mõistlik teatud tegevusi teostada ühiselt ühistuna koos ja katta ühiselt ka kulutusi.