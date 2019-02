Tartumaal Kastre vallas vilja kasvatav Juhan Ojamaa on aastaid haneliste rünnakutega hädas olnud ja esitanud juba soovi pilootprojektis osaleda, et heidutusjahti oma põldudel proovida.

“Hanede rüüsted on järjest süvenev probleem, linde on aina rohkem. Ükski heidutusmeede, mida on pakutud, ei toimi, ja heidutusjaht on ainuvõimalik lahendus,” peab Ojamaa püssiga põllule minekut õigeks.