Kas lehmadel peaksid sarved peas olema? Šveitsis otsustatakse seda referendumil

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee RUS

Osa Šveitsi farmereid on seisukohal, et lehmadele tuleks sarved alles jätta – kas või selleks, et oleks, kuhu vanikuid ja pärgi kinnitada, kui lehmad 1. oktoobril traditsiooni kohaselt pidulikult mägikarjamaadelt alla talvekortereisse tuuakse. Lii Sammler

Eestis on sarvedega lehmad muutunud nii haruldaseks, et need sunnivad möödasõitjaid autot peatama, kirjutab homne Maaleht. Šveitsis on mindud peatumisest palju kaugemale: kuu aja pärast toimub seal referendum sarvede kaitseks.