“Aastad ei ole vennad, ja seda, et möödunud suvi ei olnud Eestimaal ilus, teame me kõik,” rääkis president, lisades, et kõige närusem oli see neile, kelle põldudel kasvas rekordsaak, mis jäi pidevate vihmasadude tõttu kätte saamata.

“Meil ei ole tegu katastroofiga põllumajanduses, vaid meeldetuletusega, et küsimus, kuidas põllumajanduse paratamatuid riske tootjate, töötlejate, tarbijate ja toetuse maksjate vahel senisest ratsionaalsemalt jagada, ootab veel lahendust,” märkis ta.

“Mõistlik oleks alustada sellest, et MAKi raames luuakse võimalus põllukultuuride saagikindlustuse toetamiseks,” arvas presidendi ideest põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

“Suurem tahe peab olema ka põllumeeste seas. Puudu jääb solidaarsusest,” arvas põllumees Ülo Niisuke ja soovitas suunata tänavuste kahjude hüvitamise toetuse, kui valitsus otsustab seda määrata, kindlustusühistu algkapitaliks.