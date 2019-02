Kas puu- ja juurviljade madalam käibemaks on Lätis hindu alandanud?

Viidates hiljuti seimis tagasilükatud eelnõule vähendada ka teiste toiduainete käibemaksu, ütleb Gulbe, et praegu tuleks end hoida õigete arutelude tarbeks paari aasta pärast, mil ministeerium puu- ja juurviljade maksualanduse kohta lõplikud järeldused teeb.

Võitlus Poola mustikaga

Ettevõte Blueberry Land kasvatab kultuurmustikaid ning selle juhataja Aleksejs Fomičovs leiab, et alandatud käibemaks oli marjade puhul ka poeriiulitel nähtav.

„Varem ei saanud klientidele allahindluse ajal müüa hinnaga 5,50 eurot kilogrammi eest, ent eelmisel aastal saime. Varem oli hind allahindluse ajal umbes 6,50 eurot,” ütleb Fomičovs.

“Alandatud käibemaks lubas lõpphinda vähendada ligikaudu euro võrra. See andis häid tulemusi nendes kauplustes, kus selle hinnaga müüdi, kuna ostjad olid väga vastutulelikud. Ühes poes, kus meie marjad müügil olid, võidi ühel päeval maha müüa lausa 100-150 kilogrammi marju, mis on selle poe kohta väga palju.”

Ta täheldas paremaid võimalusi varimajandusega konkureerimiseks ning nägi võimalust oma hinda importkaubale lähemale tuua. Kõige suurem konkurents olla poolakatega, kelle odavaid mustikaid leiab nii turult kui ka poodidest.

„Olukord on andnud alust mõelda, et kui tänavu tuleb hea saak, võime poodidele ning turul müüa palju rohkem toodangut kui varem. Mida suurem saak tuleb, seda suuremad võimalused on ka hinnaalandust teha. Kui saak tuleb hea, on minu eesmärk pakkuda klientidele sama hinda, mis poolakad. See tähendab, et lõpphind oleks ligikaudu 4 eurot kilogrammi eest,” ütleb Fomičovs.

Kuidas täita riigieelarvet?

Läti panga ökonomist Kārlis Vilerts ütles rahvusringhäälingu raadiosaates, et alandatud käibemaksumäärast on võitnud nii tarbijad, kaupmehed kui ka tootjad, ent see on tulnud riigieelarve vahendite arvelt.

Nimelt vähenes puu- ja juurviljadelt kogutud käibemaksutulu eelmise aasta 11 kuuga 3,8 miljonit eurot. Algselt ennustati, et maksutulu kogutakse sellest veel 2 miljoni võrra vähem.

„Tarbijad on võitnud, kuna alandatud käibemaksumäär peegeldub madalamates hindades, kui need muidu oleksid. Teisalt on võitjad kaupmehed, kuna hind pole vähenenud proportsionaalselt käibemaksu alanemisega. Kolmandaks tuleb aga mõista, et see kõik on tulnud riigieelarve kulul, kuna selleks, et kompenseerida neljakordselt vähenenud käibemaksust tekkinud auku, peaks puu- ja juurviljade tarbimine neli korda tõusma,” ütles ökonomist.

Asjad liiguvad õiges suunas

Ettevõtte SIA Baldones Lauki juhataja Ivars Pundiņš kasvatab ligikaudu sajal hektaril peeti ja kartulit. Tema sõnul tegid eelmise aasta teisel poolel hinnakorrektsioone ilmaolud. Kuiva tõttu juurvilja hind tõusis, mitte ei langenud.

Käibemaksu kohta on Pundiņš täheldanud seda, et varimajanduse osakaal ning konkurents importtoodanguga on vähenenud. Need kaupmehed, kes varem ostsid juurviljad Leedust, ostavad nüüd kohalikelt, kuna naaberriigist ostmine ei tasu ära.

„Kõik liigub positiivses suunas. Minu arvates oleks käibemaksu pidanud juba ammu alandama,” leiab põllumees.