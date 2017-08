Kas torm viis lootused rekordsaagile?

Bayeri firmas töötava agronoomi Janne Ehte-Tammiste hinnangul said kõige enam kahju Rakvere ümbruse ja Põhja-Eesti põllud. Samuti möllas torm kõvasti Harju- ja Järvamaal. Kõige rohkem on maru Ehte-Tammiste sõnul maha löönud hilist otra, rukist ja üllatuslikult ka uba.

Tihedamates kohtades oli uba küljeli ka Valgamaa viljakasvatajal Ahti Nurmel. „Sellele põllule, kus mullu oli hernes ja seetõttu lämmastiku foon kõrgem, tegi torm kõige rohkem kahju,“ tunnistab mees.

„Meil painutas maisi maha,“ ütleb Aravete Agro agronoom Andres Kalle. „Tundub, et tuul ja vihm tulid ühest kohast üle tee ja rabasid vilja maha.“ Teistel põldudel on kahjusid vähem.

Arvetel ei jätnud torm puudutamata ka hooneid – lõhkus päris korralikult töökoja ja noorkarjalauda katuseid, rääkimata naaberkülast Käravetest, mis kujunes tõeliseks tormi epitsentriks.