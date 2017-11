Kasvas parim saak, kuid palju jäi maha

Taimede kasvuks ja saagi moodustamiseks oli aga jahe ja vihmane suvi soodus. Püstitati kuus uut saagirekordit. Rukki saagikuse kolme parima hulka tulekuks pidi sel aastal olema saak üle kümne tonni hektarilt.

Mahekultuure on seni võistelnud vähe. Seekord olid nii rukis, kaer kui nisu esindatud ühe põlluga.

Kaera viljelusvõistluse uus rekordsaak – kaheksa tonni hektarilt – on väga kõva tulemus.

Nisuaretusega on palju vaeva nähtud ja ka selle saagirekord tootmispõldudelt on teiste teraviljade omast kõrgem.

Põlduba ei ole varasematel aastatel viljelusvõistlusel olnud. Ka seekord jõudis saagi määramiseni vaid üks põld.

Üks viljelusvõistluse eesmärke ongi katsetada, proovida ja juba teadlikult planeerida oma tegevusi enne külvi.