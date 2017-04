Keenan söödamiksereid hakkab Eestis müüma Oilseeds Jatiina

Keenan`i söödamikser, tuntud farmides ka kui “roheline masin,” on teeninud farmide usalduse.

Tänavu märtsist on tipptasemel Keenan söötmistehnoloogia, söödamikserid ja söötmise korralduse tarkvara saadav ka kõigile Eesti loomakasvatajatele.

Vastavalt Keenan esindaja Alltech Eesti OÜ ja OÜ Jatiina vahel sõlmitud koostöökokkuleppele hakkab Keenan söödamikserite müügiga Eestis tegelema Oilseeds Jatiina.

Jatiina tegevjuhi Imre Vilti sõnul saab ettevõte nüüdsest pakkuda parimat võimalikku kooslust Eestis: „Meie tootesortimendis on olemas sisuliselt täisvalik maailmatasemel söödavarumistehnikat Saksa tootjalt Krone – kõik vajalikud seadmed ja masinad kvaliteetse sööda varumiseks. Selleks, et aga kvaliteetne algmaterjal jõuaks ka lõpptarbijani, antud juhul siis lehmadeni, on vaja ka kõrgel tasemel söödamiksereid. Ja sellised seadmed meie tootevalikus tänaseni puudusid.“

Alltech Eesti tegevjuht Pilleriin Puskar toonitab, et soovitakse pakkuda vaid tipptasemel lahendusi ning antud koostöö seda ka võimaldab. „Täisteenindus – meie spetsialistide poolt söötmisalane nõustamine ning Jatiina poolt kvaliteetsed seadmed,“ võtab ta teema kokku.